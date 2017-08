Champlain Valley Union High School Semester 2 Honor Roll

Connect on Linked in

The following students from Shelburne made the high honor roll:

Kali M. Adams, Noah Allen, Kyle J. Bergeron, James Bernicke, Cooper J. Birdsall, Gabrielle R. Booth, Anna H. Brooks, Mia R. Brumsted, Delaney K. Brunvand, Aidan S. Bundock, Grace M. Caswell, Evan Chen, Sarah K. Clauss, Tess L. Cloutier, Peter Cockayne, Nathaniel L. Coffin, Luna Cofino, Milo J. Cress, Elena S. Crites, Samuel K. Crites, Thomas A. Daley, Renee C. Dauerman, Sophie G. Dauerman, Sydney J. Deavitt, Sienna S. DeVoe-Talluto, Willow S. DeVoe-Talluto, Oscar H. Ewald, Sabine Foerg, Hannah C. Frasure, Alex Friedrichsen, Emily G. Friedrichsen, Kathryn Gruendling, Oliver S. Halberg, Flynn E. Hall, Abigail M. Harkness, Ellery Harkness, Ethan Harvey, Weller T. Henderson, Sydney C. Hicks, Emma T. Hoechner, Sadie A. Hoechner, Hannah L. Hunt, Jennifer N. Ireland, Lars G. Jensen, Sarah Kadic, Hans G. Kindstedt, Allison A. Kloeckner, Lauren Kovacik, Asa J. Lawson, Alexander S. Lynn, Lydia G. Maitland, Emma R. McMahan, Jack S. Merrill, Mackenzie Miller, John Morgan, Alexandra Morris, Jackson S. Neme, Catherine A. Noel, Madeline M. Oliver, Lila Ouellette, Rebecca A. Provost, Emma M. Ramirez-Richer, Jack C. Reeves, Kathryn R. Sammut, Nicole Sampson, Karolina Sienko, Teddi Simons, Isaac Solheim, Walker C. Storey, David Thrailkill, Clara Tiballi, Brendan Tivnan, Gabriela O. Torrens, Sperry Haley Vespa-Lapointe, Eleanor F. Weisman-Rowell, James N. White, and Johanna Wieghorst.

The following students from Shelburne made the A/B honor roll:

Aiden J. Achilles, Malcolm A. Achilles, Alexandra Anderson, Chloe T. Andrae, Elizabeth Baccei, Abigail M. Beauchamp, Dominic D. Begue, Matisse M. Begue, Leah E. Berger, Ona M. Bick, Shane B. Boehmcke, Leah A. Boget, Jack Bolduc, Nathaniel J. Brangan, Shay K. Brunvand, Kristy Carlson, Nikos J. Carroll, Madison Casarico, Jack B. Caswell, Amelia J. Chicoine, Elliot T. Cockayne, Samuel J. Comai, Hadley T. Crow, Isabella M. Davitt, Advik M. Dewoolkar, Isabelle B. Dornbierer, Jackson B. Evans, Alexander F. Farrington, Georgia K. Fewell, Isabella Flad, Ian T. Ford, Peter Fournier, Emily L. Gagnon, Tomas A. Georgsson, Meghan E. Gilwee, Willow Goldberg, Corina Gorman, Alyssa Gorton, Meredith Gove, Marlee A. Gunn, Larissa J. Hackett, Justin G. Hameline, Lauren C. Hanley, Allie M. Hardy, Emma E. Hawko, E. Wyatt C. Hoechner, Sophie D. Ireland, Holly A. Issenberg, Sydney E. Jimmo, Jessica Ke, Sara G. Kelley, Benjamin R. King, Emily Kingston, Nicholas S. Kinneston, Jackson R. Konowitz, Colin Lach, Emily S. LaCroix, Eathan B. Leibowitz, Jane Lindsley, Ivan Llona, Talia Loiter, Zachary Loiter, Zoe E. Louchheim, Madeline Love, Julian Lyons, Clara MacFaden, Gillian Magnier, Calvin A. McClellan, Eliza McLean, Alexander J. Merrill, Ella Miller, Xander Miller, Sawyer D. Miller- Bottoms, Sara Music, Samuel T. Noel, Audrey Olson, Marley S. Olson, Lauryn Ouimet, Caroline M. Pastore, Boaz W. Pike, Aaron J. Poirier, Gerrit A. Pottmeyer, Aiden Pricer-Coan, Alyssa Provost, William H. Ravell, Owen Reeves, Lauren Regan, Ian A. Rider, Megan E. Rogers, Emma Rosenau, Connor Rushford, Hannah A. Ryder, Phoebe V. Sarandos, Jacob B. Schaefer, Max Schmid, Charles O. Schmitt, Isabelle Schmitt, Jack P. Scotnicki, Natalie Senior, Aviva M. Sipe, Avery Sleeper, Allison Smardon, Nathan R. Songer, Caitlyn Southworth, Harken T. Spillane, Scott A. Stanley, Jacob M. Sweeney, Clarence J. Talbott, Hannah Tiballi, Mark Tuhacek, Jaime D. Vachon, Courtney Vincent, Ulysses S. Vogel, Jonathan H. Walsh, Abigail H. Weimer, Lauren I. West, Ella M. Whitman, Denver Wiederin, Adalia M. Williams, Rowan Williams, Henry H. Wilson, Noah M. Witt, and Ursula Zia.